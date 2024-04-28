– Арсений, после матча Кременя с Металлистом УАФ приступила к проверке по факту возможного влияния или манипулирования на результат этой игры. Также директор клуба Андрей Филь остался недоволен вашими действиями. Какова ваша реакция на этот счет?

– Во-первых, неприятно слышать такие слова со стороны директора клуба. Я признаю свою вину в пропущенных мячах. К несчастью, допустил досадные ошибки, которые привели к поражению. Мог бы сыграть лучше, но, по моему мнению, я не заслужил таких комментариев в свой адрес. Мне нечего скрывать, я готов пройти любой независимый полиграф, если есть для этого необходимость.

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– Вы, директор и главный тренер пойдете проверку на детекторе ложь. Это правда?

– Да, был такой разговор. Мне звонил президент клуба и я сказал, что готов пройти независимый полиграф.

– Главный тренер Игорь Климовский после матча предъявлял вам претензии?

– В раздевалке был разговор, можно сказать, на повышенных тонах. Не хочу вдаваться в подробности. Можно это понять, потому что в столь важном матче мы уступили.

– А до матча с Металлистом к вам никто не обращался со странными предложениями?

– Нет, вообще никаких разговоров. У меня в голове не укладывается, как можно было такое придумать и подумать в мою сторону, я никогда в таком не участвовал, никогда это не поддерживал и не собирался и не собираюсь поносить свою репутацию.

– Из всего сказанного можно сделать вывод, что вы не боитесь пройти проверку на детекторе лжи?

– Да, потому что мне нечего скрывать, – сказал Коркодим в комментарии Українському футболу.

Напомним, в матче 6-го тура второго этапа Группы выбывания Первой лиги Металлист одержал волевую победу 2:1, уступая после первого тайма. Харьковчанам удалось вырвать 3 очка за 4 минуты до завершения матча после причудливого пируэта голкипера Кремня. УАФ уже начала расследование по этому поединку.

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