Как стало известно Футбол 24, Жирона положила глаз на еще одного игрока Динамо – Александра Тымчика. Дело в том, что правый защитник каталонцев Ян Коуту находится в команде до конца сезона, когда завершится его аренда. Далее – возвращение в Сити или даже трансфер в Реал.

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За Тымчиком наблюдают уже давно. Из преимуществ: он импонирует Мичелу, выгодный ценник. Испанцы планируют выложить за Тымчика не более 3-4 млн евро, а украинская колония поспособствует быстрой адаптации в команде. К тому же Тымчик уже имеет опыт взаимодействия с Цыганковым на правом фланге. Трансфер мог состояться уже этой зимой, но Жирона временно отказалась от этого замысла из-за травмы украинца. К этой теме собираются вернуться в конце сезона.

К слову, Тымчик выступает за основную команду Динамо с 2020 года. Всего Александр провел за киевлян 66 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. Также провел 15 матчей за сборную Украины – 1 гол и 4 ассиста.

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