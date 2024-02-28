"Горожане" одержали победу над Лутоном (6:2) в 1/8 финала Кубка Англии, но потеряли важного игрока. В матче получил травму Джек Грилиш.

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"Я не говорил с врачом, но думаю, Грилиш немного жаловался на пах. Он чувствовал себя очень хорошо, но, к сожалению, снова получил травму. Это был тяжелый сезон для него. Он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда сможет вернуться", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Грилиш не участвовал в последних трех матчах из-за травмы. Он впервые после восстановления вышел на поле в игре против Лутона.

В общем англичанин сыграл за Манчестер Сити в текущем сезоне в 27 матчах во всех турнирах. В его активе три гола и два ассиста.

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