Представители Динамо забрали обе индивидуальные награды за 18-й тур – Шовковского выбрали лучшим тренером, а Ваната – лучшим игроком, сообщает официальный сайт УПЛ.

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На награду лучшему игроку претендовали также Андрей Тотовицкий (Колос) и Яков Башич (Заря). Еще один футболист, Иван Калюжный, был убран из голосования из-за скандала с отсутствием его в заявке Александрии. Среди тренеров была конкуренция между Юрием Вернидубом (Кривбасс), Желько Любеновичем (Минай) и Русланом Ротанем.

Напомним, Динамо в 18-м туре УПЛ победило Металлист 1925 (4:2). Ванат оформил дубль и отметился ассистом.

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