Украинец воспользовался своим шансом и завоевал доверие Карло Анчелотти. У Андрея Лунина 81% удачных сейвов и он превзошел таких именитых вратарей, как Ян Облак (72,5%) и Тер Штеген (70,6%).

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Как сообщает Marca, учитывая последние успехи украинца, руководство Реала хочет предложить ему пролонгацию действующего соглашения, которое рассчитано до 2025 года. Первые контакты с Луниным уже состоялись. Обе стороны решили, что встретятся в конце сезона, чтобы обсудить детали.

Напомним, Андрей Лунин выступает за Реал с 2018 года. В общем украинец сыграл в 36 матчах за "сливочных" во всех турнирах. В 13 играх ему удалось сохранить свои ворота сухими.

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