Зинедин Зидан с момента ухода из Реала в 2021 году находится без клуба. Французский специалист планирует вернуться к работе и уже есть несколько вариантов.

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Как сообщает Foot Mercato, Манчестер Юнайтед рассматривает варианты для замены Эрика Тен Хага. Главной целью манкунианцев стал Зинедин Зидан, поскольку новые акционеры клуба INEOS являются большими поклонниками тренера. Впрочем, сам француз надеется возобновить свою карьеру в Италии.

"Как тренер я взял многое от Липпи и Анчелотти. Липпи был первым, кто поверил в меня, он заставил меня прийти в Юве, и я стал тем, кем являюсь, благодаря ему. Будущее в Италии? Почему бы и нет, все может быть. Я хотел бы однажды", – цитирует Зидана Tuttomercatoweb.

Напомним, что француз во главе Реала выиграл ряд трофеев, в частности "сливочные" трижды выигрывали Лигу чемпионов.

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