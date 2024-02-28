Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил пребывание бывшего президента Днепра в СИЗО, информирует ТСН.

Коломойский и СК Днепр-1: в клубе рассказали, инвестировал ли скандальный олигарх деньги в команду

Адвокаты Коломойского в очередной раз просили изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку здоровье 61-летнего бизнесмена все ухудшается. Впрочем, суд принял сторону прокуроров и продлил срок пребывания под стражей. Сумму залога уменьшили еще на 250 млн грн – теперь она составляет 2,4 млрд. Правда, ранее Коломойский уверял, что не собирается ее выплачивать.

Напомним, экс-боссу Днепра выдвинули подозрение в сентябре прошлого года. По данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен, создав преступную группировку, которая состояла из работников Приватбанка, основателем и акционером которого он был. Олигарх перечислял средства на счета нескольких компаний, среди которых был и ФК Днепр. Кроме этого, Коломойскому инкриминируют мошенничество (статья 190) и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем (статья 209).

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