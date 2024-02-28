На 77-м году оборвалась жизнь легендарного бомбардира Карпат – Владимира Данилюка, сообщает представитель пресс-службы "зелено-белых" Юрий Назаркевич.

Умер главный тренер Никополя – он играл за Динамо, был капитаном сборной и завоевывал с Металлургом бронзу Первой лиги

Отмечается, что Владимир Александрович тяжело болел, что и привело к смерти. Кроме своих достижений в статусе игрока, Данилюк более 40 лет работал в ЛУФК – Академии футбола Карпат.

Добавим, что Владимир Данилюк выступал за львовскую команду с 1966-го по 1978 годы. За это время нападающий провел 322 матча за Карпаты, в которых отметился 94 голами (рекорд клуба). Был частью команды, которая завоевала Кубок СССР-1969, а также получил звание "Заслуженный тренер Украины".

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