Умер лучший бомбардир в истории Карпат – он провел в клубе около 50 лет
Печальная весть пришла из Львова – не стало легенды Карпат Владимира Данилюка.
На 77-м году оборвалась жизнь легендарного бомбардира Карпат – Владимира Данилюка, сообщает представитель пресс-службы "зелено-белых" Юрий Назаркевич.
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Отмечается, что Владимир Александрович тяжело болел, что и привело к смерти. Кроме своих достижений в статусе игрока, Данилюк более 40 лет работал в ЛУФК – Академии футбола Карпат.
Добавим, что Владимир Данилюк выступал за львовскую команду с 1966-го по 1978 годы. За это время нападающий провел 322 матча за Карпаты, в которых отметился 94 голами (рекорд клуба). Был частью команды, которая завоевала Кубок СССР-1969, а также получил звание "Заслуженный тренер Украины".
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