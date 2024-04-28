Челси спас ничью с Астон Виллой и даже мог вырвать три очка. Судьи отменили победный гол Дисаси в компенсированное время после просмотра VAR, зафиксировав фол Бадиашиля против защитника. В первом тайме рефери также не засчитал гол Джексона из офсайда.

Маурисио Почеттино не выдержал после игры: "VAR наносит ущерб АПЛ и ее имиджу. Это ударило по мне, моей команде, моих игроках, моих фанатах и футболу в целом. VAR изменил решение арбитра, хотя там был нормальный контакт, который часто встречается в игре.

Думаю, что игроки и болельщики Астон Виллы даже не поняли, почему гол отменили. Рефери невероятен, это просто смешно. Трудно мириться с такими вещами. В полуфинале Кубка Англии две недели назад мяч попал в руку Грилишу – там пенальти не было, судья даже не смотрел VAR".

У наступному турі АПЛ Челсі вдома приймає Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "сині" мають трішки більше шансів на успіх у дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Мудрика – 2,31. Звитяга "шпор" оцінена в 2,75, а нічия – 4,15. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,19.

Челси занимает девятое место в АПЛ с минимальными шансами зацепиться за еврокубки. Михаил Мудрик получает игровое время, но с начала марта не отличается результативными действиями.

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