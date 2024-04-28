Почеттино взорвался после матча Челси – считает, что у команды Мудрика нечестно украли победу
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал эмоциональную ничью с Астон Виллой в 35 туре АПЛ.
Челси спас ничью с Астон Виллой и даже мог вырвать три очка. Судьи отменили победный гол Дисаси в компенсированное время после просмотра VAR, зафиксировав фол Бадиашиля против защитника. В первом тайме рефери также не засчитал гол Джексона из офсайда.
Маурисио Почеттино не выдержал после игры: "VAR наносит ущерб АПЛ и ее имиджу. Это ударило по мне, моей команде, моих игроках, моих фанатах и футболу в целом. VAR изменил решение арбитра, хотя там был нормальный контакт, который часто встречается в игре.
Думаю, что игроки и болельщики Астон Виллы даже не поняли, почему гол отменили. Рефери невероятен, это просто смешно. Трудно мириться с такими вещами. В полуфинале Кубка Англии две недели назад мяч попал в руку Грилишу – там пенальти не было, судья даже не смотрел VAR".
Челси занимает девятое место в АПЛ с минимальными шансами зацепиться за еврокубки. Михаил Мудрик получает игровое время, но с начала марта не отличается результативными действиями.
Челси остановил грозу украинцев камбэком с 0:2 – Мудрик запомнился только желтой и ужасными ударами