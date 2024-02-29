Наші за кордоном

Михайло Мудрик забив ефектний гол за Челсі в Кубку Англії і тим самим виправдав експеримент Почеттіно, доклавшись до перемоги над Лідсом.

Реал зробив перший крок до продовження контракту з Андрієм Луніним. Довбик та Циганков можуть отримати в партнери ще одного гравця збірної України – Олександра Тимчика.

Україна

Помер найкращий бомбардир в історії Карпат, який провів у клубі близько 50 років. Ігор Коломойський залишиться під вартою ще на 2 місяці.

Кривбас офіційно викупив легіонера-сенсацію у європейського клубу. УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера 18-го туру з подвійним тріумфом Динамо.

Європа

Інтер розтрощив Аталанту, досягши колосального відриву від Ювентуса. Наполі здобув дебютну перемогу з новим тренером, забивши 6 голів Сассуоло.

Манчестер Юнайтед націлився на Зідана – екс-тренер Реала обрав пріоритетний напрямок. Манчестер Сіті втратив лідера через травму.