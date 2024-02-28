Вингер Челси Михаил Мудрик после нескольких матчей, проведенных в запасе, вернулся в стартовый состав - и сразу с забитым голом.

Мудрик вывел Челси вперед в матче Кубка Англии против Лидса на Стэмфорд Бридж. Украинец сделал счет 2:1 – до этого на гол Джозефа результативно ответил Николя Джексон.

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Михаил завершил классную комбинацию лондонцев. Мадуэке протащил мяч в центр и отдал на Гюсто, а тот заметил забегание Стерлинга на правом краю штрафной. Рахим отдал зрячую передачу в центр штрафной, а Мудрик в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Напомним, что последний раз Михаил выходил в основном составе Челси аж 6 января в игре Кубка Англии против Престона. К слову, это 5 гол Мудрика в этом сезоне.

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