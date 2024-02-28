Челси переиграл Лидс (3:2) в 1/8 финала Кубка Англии. Отчет о матче и игру Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/8 финала

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 27, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

Интересный эксперимент с Мудриком и гол

Мудрик впервые за месяц вышел в старте Челси. В трех февральских матчах Михаил вообще не появлялся на поле, а в финале Кубка лиги против Ливерпуля украинец получил игровое время в овертаймах. Сегодня тренер наконец-то ему доверился. Правда, подготовил необычную роль. Маурисио Почеттино левый фланг отдал Стерлингу, правый – Мадуэке, а Мудрика выпустил на позицию "десятки".

Мудрик забил эффектный гол за Челси в Кубке Англии – видео взятия ворот

Понадобилось время на адаптацию. В дебюте поединка Миша выглядел очень некомфортно. Не понимал, куда открываться, как реагировать на перемещения партнеров. Будто убегал от мяча, получая пасы в неудобных позициях. Это приводило к потерям.

Ситуация изменилась с середины первого тайма. Мудрик додумался (или получил подсказку) глубже опускаться за мячом – и сразу напомнил о себе. Он вырезал несколько обостряющих передач из центра поля. Начал атаку забросом на Гюсто и сам ее завершил. К сожалению, удар с острого угла потянул вратарь.

Украинец набирался уверенности. Интересным был розыгрыш углового с хитрым пасом украинца под удар Мадуэке. Через несколько минут Мудрик забил гол. Гюсто нашел пасом Стерлинга, а тот прострелил туда, куда должен был набежать Мудрик. И набежал! Михаил пробил в касание в дальний угол.

Без мяча украинец поднимался к Джексону в первую линию прессинга. И часто выбегал на соперников в отрыве от команды. Эксперимент с Мудриком нельзя назвать суперовым, но гол делает решение Почеттино удачным. Возможно, будет повторение.

Ведь после возвращения на родной левый фланг (Галлахер вышел в центр) Мудрик снова зашел в тень. Постоянные потери, постоянные неудачные решения, когда пас летит в ближайшего оппонента. Единственное обострение – навес на Джексона, которому не дали нормально пробить.

Лидс отыграл сильно, но Челси выстрадал победу

Челси нервно начал матч. Хозяева плыли под прессингом, вследствие чего Джеймс дважды выходил на ударные позиции. "Синие" доигрались, когда потеряли мяч в собственной штрафной и пропустили от Джозефа.

Лидс действовал организованно, однако с классными комбинациями Челси справиться не мог. Первый розыгрыш на правом полуфланге между Мадуэке и Кайседо завершился голом Джексона. Второй – голом Мудрика.

◉ Premier League

◉ EFL Cup

◉ FA Cup



Mykhaylo Mudryk has now scored in every domestic competition for Chelsea. #EmiratesFACup pic.twitter.com/I9YJ70PIG7 — Squawka Live (@Squawka_Live) February 28, 2024

Челси контролировал игру до перерыва, а потом снова отдал инициативу и поплатился за это. Лидс во втором тайме усилил давление, создал несколько моментов и сравнял счет. Джозеф воспользовался навесом Антони. А еще через несколько атак Джозеф мог оформить хет-трик, но не сориентировался перед чужими воротами.

Странно признавать, но на дистанции всего матча Челси играл хуже за Лидс, который вышел не основным составом. Команда Даниэля Фарка борется за топ-2 в Чемпионшипе, имея 9-матчевую победную серию. Чемпионат в приоритете, а на Кубок Англии тренер провел ротацию.

Впрочем, в компенсированное время Челси все же вырвал победу. Энцо прошел с мячом и выложил хороший пас на Галлахера, а Конор переиграл голкипера и вывел лондонцев в четвертьфинал. Там "синих" ждет Лестер.

Худший в истории и лучший в топ-лигах – в Англии радикально оценили уикенд Мудрика и других украинских звезд