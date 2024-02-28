Криворожский клуб официально объявил о выкупе Ивана Дибанго у эстонской Левадии. Контракт камерунца рассчитан до лета 2026 года.

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По данным Transfermarkt, трансфер обошелся Кривбассу в 250 тысяч евро. Дибанго полтора года отыграл в аренде и заслужил статус одного из лучших левых защитников УПЛ. В 42 матчах за "красно-белых" он оформил один гол и 5 ассистов.

Напомним, Кривбасс возобновил сезон разгромной победой над ЛНЗ, которая позволила выйти на чистое первое место в УПЛ.

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