Заир-Эмери продлил контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2029-го и предусматривает существенное увеличение зарплаты.

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Уоррен получил первый контракт два года назад, после чего побил несколько клубных рекордов: стал самым молодым дебютантом в истории ПСЖ (16 лет 4 месте и 29 дней) и самым молодым автором гола (16 лет, 7 месяцев и 17 дней).

В этом сезоне Заир Эмери превратился в основного игрока ПСЖ и получал доверие тренера в важных матчах. Уоррен успел дебютировать за сборную Франции и имеет хорошие шансы сыграть на Евро-2024.

Заир-Эмери – воспитанник ПСЖ, поэтому является знаковой фигурой для клуба, который за массовыми трансферами потерял связь с академией. Transfermarkt оценивает юного хавбека в 60 миллионов евро.