Интер и Аталанта в 2024-м не проиграли ни одного матча, причем миланцы выиграли все, а у бергамасков было всего две ничьих. Конечно, их личная встреча на "Джузеппе Меацца" стала центральной на неделе в Серии А. К тому же, она имела важное турнирное значение – "змеи" могли оторваться от второй позиции на 12 очков, а "Богиня" имела шанс запрыгнуть в зону ЛЧ.

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Гости так сильно настроились, что забили уже на 11-й минуте усилиями Де Кетеларе (сыграл на добивании после удара Пашалича). Впрочем, взятие ворот отменили из-за игры рукой в исполнении Миранчука. Интер ответил своим незасчитанным голом – на 19-й минуте Барелла принял заброс от Бастони и переиграл голкипера, однако залез в офсайд.

К сожалению для тифози "Богини", мощный старт матча так и остался их лучшим отрезком. В первом тайме подопечные Джан Пьеро Гасперини провели три удара, после перерыва – два. Это почти столько же, сколько забил Интер после офсайда Бареллы.

Счет был открыт на 26-й минуте. Лаутаро Мартинес разрезным пасом вывел Мхитаряна один на один, голкипер Карнески бросился в ноги и выбил сферу, а Дармиан тут же добил – 1:0. На 30-й Маттео мог и дубль оформить, пробивая с правого края штрафной, однако Карнески спас Аталанту (а Скальвини накрыл добивание).

На 41-й минуте Димарко перехватил мяч и выкатил его под удар Лаутаро, а тот метров с 15-ти вколотил в перекладину. В компенсированное же время миланцы таки забили второй раз – Лаутаро на линии полукруга принял пас от Павара и бахнул с разворота. Точно под дальнюю штангу. 2:0!

Старт второго тайма снял вопрос о победителе. Дюмфрис, который заменил Дармиана в раздевалке, на 53-й минуте выполнил прострел – Хатебур же зацепил его рукой, а после вмешательства VAR был назначен пенальти. Лаутаро Мартинес взялся исполнять 11-метровый, однако Карнески парировал! Впрочем, Димарко тут же сыграл на добивании. 3:0.

На 71-й минуте дело дошло и до четвертого гола. Снова сработала замена. Фраттези, заменивший Мхитаряна, замкнул подачу свежего Санчеса со стандарта (Алексис вышел вместо Лаутаро). 4:0! После этого Интер успокоился. Больше команды не забивали.

Интер благодаря своей победе оторвался от Юве на 12 очков, в то время как Аталанта осталась в двух очках от зоны ЛЧ.

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