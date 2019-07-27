Главные новости футбола 26 июля: Динамо представило новичков, Лунин и Бейл на пути из Реала, скандал с ТВ-правами в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июля.

Украина

Динамо представило новичков – Мохаммеда Кадири и Александа Караваева. Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян, но не сможет помочь команде в поединке за Суперкубок Украины-2019 против Шахтера.

Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ на 3 ближайших сезона. Впрочем, не все так просто – Динамо и еще несколько клубов отказываются транслировать свои поединки на данных телеканалах. Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил, что не боится даже исключения из чемпионата Украины.

Шахтер сменил титульного спонсора – впервые за 13 лет. В новой форме "горняки" сыграют уже в матче за Суперкубок Украины против Динамо. К слову, этот поединок вызвал истерику в Польше из-за объявления о трансляции игры одним из государственных телеканалов.

Трансферы

Даниэле Де Росси перешел в Бока Хуниорс. Экс-капитан Ромы подписал контракт на один год.

Реал нашел для Андрея Лунина два варианта продолжения карьеры – оба клуба представляют Примеру. Зинедин Зидан настроен отпустить украинца и еще нескольких игроков, зато стремится подписать Поля Погба.

Также близок к уходу из Мадрида является Гарет Бейл, согласовавший контракт с китайским клубом.

Мир

Хавбек Арсенала Месут Озил стал жертвой нападения вооруженных злоумышленников – на помощь пришел его одноклубник Сеад Колашинац.

ФИФА утвердила даты проведения Клубного чемпионата мира-2019.