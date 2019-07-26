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Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ

13:43 103 Читати українською
Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ
Александр Денисов / Фото ТК Футбол

Телеканалы "Футбол 1/2" завоевали право на показ матчей чемпионата Украины.

"Футболы" на своем официальном сайте объявили о подписании соглашения по передаче медиаправ на трансляцию матчей УПЛ.

Динамо, Заря, Десна и СК Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать телепул – отказ принесет немалые убытки

Решение принято большинством клубов УПЛ. Телеканалы "Футбол 1/2" получают эксклюзивные права на трансляции всех матчей УПЛ сроком на три сезона – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Это дает им статус официального телетранслятора украинской Премьер-лиги.

"Они просто хотят нас сломать", – Рафаилов прокомментировал требование УПЛ о введении телепула

Напомним, сезон 2019/2020 стартует 28 июля матчем Ворскла – Заря. В этот же день, в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.

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УПЛ Футбол 1 Футбол 2 телевидение
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