Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ

Телеканалы "Футбол 1/2" завоевали право на показ матчей чемпионата Украины.

"Футболы" на своем официальном сайте объявили о подписании соглашения по передаче медиаправ на трансляцию матчей УПЛ.

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Решение принято большинством клубов УПЛ. Телеканалы "Футбол 1/2" получают эксклюзивные права на трансляции всех матчей УПЛ сроком на три сезона – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Это дает им статус официального телетранслятора украинской Премьер-лиги.

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Напомним, сезон 2019/2020 стартует 28 июля матчем Ворскла – Заря. В этот же день, в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.