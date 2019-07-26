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Шахтер сменил титульного спонсора впервые за 13 лет – на матч за Суперкубок "горняки" выйдут в новых футболках

19:38 144 Читати українською
Шахтер сменил титульного спонсора впервые за 13 лет – на матч за Суперкубок "горняки" выйдут в новых футболках
ФК Шахтер / Сайт клуба

Донецкий Шахтер впервые за долгое время сменил спонсора на футболках главной команды.

 

Новым титульным спонсором донецкого Шахтера стала букмекерская компания "Parimatch". Соглашение предусматривает нанесение логотипа TM "Parimatch" на игровые футболки Шахтера в матчах УПЛ, сообщает официальный сайт "горняков".

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Напомним, прошлым титульным спонсором донецкой команды была компания президента Шахтера Рината Ахметова – SCM, с которой "горняки" постоянно сотрудничали в течение последних 13 лет.

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К слову, на поединок за Суперкубок Украины против киевского Динамо, который состоится 28 июля в Одессе, игроки Шахтера выйдут в футболках с новым титульным спонсором.

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