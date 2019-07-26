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Динамо официально представило Караваева и Кадири – Хацкевич рассказал о первых впечатлениях от работы с новичками

11:58 66 Читати українською
Динамо официально представило Караваева и Кадири – Хацкевич рассказал о первых впечатлениях от работы с новичками
Хацкевич с новичками / Фото Александра Попова

Киевский гранд представил публике двух статусных новобранцев. Сегодня, в 11:00, состоялась официальная презентация Александра Караваева и Мохаммеда Кадири в статусе игроков Динамо.

После нее главный тренер киевлян Александр Хацкевич поделились мнением о своих новичках.

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"Я очень рад, что эти ребята оказались у нас в команде. Караваев не требует лишнего представления. Он игрок сборной, который играет в обороне и в полузащите. Он придаст нам эффективности в обеих частях поля. Его отношение к тренировочному процессу на очень высоком уровне .

По Кадири, то я вижу в нем атлетизм, игру 1 в 1, нам давно не хватало такого игрока. Мы уже познакомились с ним, и он понимает, в какой клуб он попал. Своей мощностью в середине поля он нам поможет и в чемпионате и на международной арене. Многие спрашивают, как его называть, его прозвище – Момо. Момо, велкам", – приводит слова Хацкевича Футбол 24.

Напомним, Караваев перешел в Динамо из луганской Зари, а Кадири – из венской Аустрии.

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