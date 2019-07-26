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На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками

07:30 94 Читати українською
На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками
Месут Озил / фото из соцсетей

Полузащитник Арсенала Месут Озил подвергся нападению двух неизвестных злоумышленников в Лондоне.

Два человека на скутерах, вооруженные ножами, подъехали к автомобилю Озила, который в тот момент находился в авто вместе со своим одноклубником Сеадом Колашинацом.

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Босниец, увидев эту картину, выскочил из автомобиля и с голыми руками набросился на двух мотоциклистов. Озил в это время спрятался в одном из турецких ресторанов, расположенных рядом. Персонал ресторана сбежался на шум и заставил неизвестных скрыться.

Как заверили в полиции и в клубе, Озил и Сеад Колашинац не пострадали и не нуждались в медицинской помощи, сообщает dailymail.co.uk.

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