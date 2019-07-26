Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командой

Киевский гранд продолжает подготовку к противостоянию за Суперкубок Украины.

Сегодня Динамо официально представило новичков, а затем провело открытую тренировку для прессы.

Коваленко пропустил тренировку Шахтера – полузащитник может не сыграть в матче за Суперкубок

Виктор Цыганков после повреждения возобновил занятия в общей группе. А вот Франу Солю повезло меньше – испанец тренировался отдельно от всех, ограничившись легкими пробежками.

Также внимание привлекли защитник Сидклей и нападающий Назарий Русин. Они оба приняли участие в командной фотосессии, однако на тренировку уже не вышли. Похоже, Александр Хацкевич не рассчитывает на бразильца и молодого нападающего в матче за первый трофей сезона.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2019

Напомним, матч Динамо и Шахтера за Суперкубок Украины состоится 28 июля.