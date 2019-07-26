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Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командой

12:53 157 Читати українською
Цыганков вернулся в общую группу Динамо перед матчем против Шахтера – трое других игроков не тренируются с командой

Киевский гранд продолжает подготовку к противостоянию за Суперкубок Украины.

 

Сегодня Динамо официально представило новичков, а затем провело открытую тренировку для прессы.

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Виктор Цыганков после повреждения возобновил занятия в общей группе. А вот Франу Солю повезло меньше – испанец тренировался отдельно от всех, ограничившись легкими пробежками.

Также внимание привлекли защитник Сидклей и нападающий Назарий Русин. Они оба приняли участие в командной фотосессии, однако на тренировку уже не вышли. Похоже, Александр Хацкевич не рассчитывает на бразильца и молодого нападающего в матче за первый трофей сезона.

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Напомним, матч Динамо и Шахтера за Суперкубок Украины состоится 28 июля.

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