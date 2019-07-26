Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку француза

В лагере Реала готовы пойти на большие жертвы ради подписания лидера Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал не теряет надежды подписать Поля Погба до закрытия трансферного окна, сообщает AS.

Реал нашел для Лунина еще два варианта продолжения карьеры, – СМИ

Зидан передал руководству Реала список из семи игроков, на которых специалист не рассчитывает в следующем сезоне. В шорт-лист француза попали: Хесус Вальехо, Лукас Васкес, Хамес Родригес, Мариано Диас, Борха Майораль, Гарет Бейл и Андрей Лунин.

В обойме Реала на следующий сезон Зидан хочет видеть не более 23 игроков.

По информации СМИ, в услугах Лунина заинтересованы Сельта и Реал Сосьедад.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"