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Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку француза

22:23 174 Читати українською
Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку француза
Поль Погба / Фото ФК Манчестер Юнайтед

В лагере Реала готовы пойти на большие жертвы ради подписания лидера Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал не теряет надежды подписать Поля Погба до закрытия трансферного окна, сообщает AS.

Реал нашел для Лунина еще два варианта продолжения карьеры, – СМИ

Зидан передал руководству Реала список из семи игроков, на которых специалист не рассчитывает в следующем сезоне. В шорт-лист француза попали: Хесус Вальехо, Лукас Васкес, Хамес Родригес, Мариано Диас, Борха Майораль, Гарет Бейл и Андрей Лунин.

В обойме Реала на следующий сезон Зидан хочет видеть не более 23 игроков.

По информации СМИ, в услугах Лунина заинтересованы Сельта и Реал Сосьедад.

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