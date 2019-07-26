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Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепуле

17:25 232 Читати українською
Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепуле
Александр Денисов взволнован таким решением клубов

Три клуба УПЛ собираются транслировать свои домашние матчи на телеканалах медиахолдинга 1+1.

Официальным транслятором УПЛ на следующие три сезона стали телеканалы Футбол 1/2. Три из четырех клубов, которые были против такого решения, не собираются транслировать свои домашние матчи на этих телеканалах.

Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ

Динамо, Заря и Десна не намерены нарушать свои договоренности с телеканалом 2+2 и будут транслировать свои домашние матчи именно на этой платформе.

"Там собираются тренеры-неудачники и игроки с низким уровнем развития", – Рафаилов снова прошелся по ТК Футбол

Позиция СК Днепр-1, который также выступал против единого телепула на телеканалах Футбол, пока неизвестна, сообщает Football.ua.

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