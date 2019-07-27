Головні новини футболу 26 липня: Динамо представило новачків, Лунін та Бейл на шляху з Реала, скандал з ТВ-правами в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 липня.

Україна

Динамо представило новачків – Мохаммеда Кадірі та Олександа Караваєва. Віктор Циганков повернувся у загальну групу киян, але не зможе допомогти команді в поєдинку за Суперкубок України-2019 проти Шахтаря.

Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ на 3 найближчі сезони. Втім, не все так просто – Динамо та ще кілька клубів відмовляються транслювати свої поєдинки на даних телеканалах. Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що не боїться навіть виключення з чемпіонату України.

Шахтар змінив титульного спонсора – вперше за 13 років. У новій формі "гірники" зіграють вже у матчі за Суперкубок України проти Динамо. До слова, цей поєдинок викликав істерику у Польщі через оголошення про трансляцію гри одним із державних телеканалів.

Трансфери

Даніеле Де Россі перейшов у Бока Хуніорс. Екс-капітан Роми підписав контракт на один рік.

Реал знайшов для Андрія Луніна два варіанти продовження кар'єри – обидва клуби представляють Прімеру. Зінедін Зідан налаштований відпустити українця та ще декількох гравців, натомість прагне підписати Поля Погба.

Також близьким до відходу з Мадриду є Гарет Бейл, який узгодив контракт з китайським клубом.

Світ

Хавбек Арсенала Месут Озіл став жертвою нападу озброєних зловмисників – на допомогу прийшов його одноклубник Сеад Колашинац.

ФІФА затвердила дати проведення Клубного чемпіонату світу-2019.