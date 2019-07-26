Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – Marca

Похоже, наставник Реала Зинедин Зидан был прав, и мы больше не увидим Гарета Бейла в футболке мадридского клуба.

Китайский Цзянсу Сунин согласовал практически все детали контракта с Гаретом Бейлом, сообщает Marca.

Миранда официально перешел в китайский клуб, который охотится за Бейлом

Валлийский хавбек подпишет соглашение с клубом из Поднебесной на 3 года. Согласно контракту, 30-летний игрок будет зарабатывать 22 млн евро в год. О сумме отступных за полузащитника не сообщается.

Стоит отметить, что в Цзянсу Сунин те же владельцы, что и у миланского Интера.

Гарет провел в лагере Реала 6 лет и завоевал со "сливочными" 13 трофеев. В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"