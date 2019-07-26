toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – Marca

26 июля 23:29 158 Читати українською
Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – Marca
Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Похоже, наставник Реала Зинедин Зидан был прав, и мы больше не увидим Гарета Бейла в футболке мадридского клуба.

Китайский Цзянсу Сунин согласовал практически все детали контракта с Гаретом Бейлом, сообщает Marca.

Миранда официально перешел в китайский клуб, который охотится за Бейлом

Валлийский хавбек подпишет соглашение с клубом из Поднебесной на 3 года. Согласно контракту, 30-летний игрок будет зарабатывать 22 млн евро в год. О сумме отступных за полузащитника не сообщается.

Стоит отметить, что в Цзянсу Сунин те же владельцы, что и у миланского Интера.

Гарет провел в лагере Реала 6 лет и завоевал со "сливочными" 13 трофеев. В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
Будучность – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча
26 июля
1787
Теги
Испания Трансферы Главное Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Арсенал
01:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук