Клубный чемпионат мира-2019 состоится в декабре

ФИФА определился с календарем Клубного чемпионата мира, который в этом году пройдет в Катаре.

Турнир пройдет с 11 по 21 декабря, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Участниками Клубного чемпионата мира станут 7 клубов. Уже квалифицировались на Мундиаль английский Ливерпуль, мексиканский Монтеррей, катарский Аль-Садд, тунисский Эсперанс и Йенген Спорт из Новой Каледонии. Еще 2 участника турнира определятся после завершения Копа Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов.

К слову, жеребьевка первого раунда и полуфиналов Клубного ЧМ-2019 состоится в сентябре в Цюрихе. Действующим победителем турнира является мадридский Реал.

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