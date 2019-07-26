Де Росси официально стал игроком Бока Хуниорс

Лига Европы — 02:50 707
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Заря победила Будучность в Лиге Европы: подтверждение класса луганчан, удачный дебют Скрипника и проблемы при стандартах
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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: справедливая победа "дьяволов", курьезные голы, фейл голкипера и ностальгия по АПЛМир — 25 июль 937
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