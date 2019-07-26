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Де Росси официально стал игроком Бока Хуниорс

09:33 64 Читати українською
Де Росси официально стал игроком Бока Хуниорс
Даниэле Де Росси (в центре) / ФК Бока Хуниорс

Аргентинский Бока Хуниорс завершил трансфер бывшего полузащитника сборной Италии Даниэле Де Росси.

"Он уже часть Бока", – отрапортовал официальный твиттер "генуэзцев".

Рома начала переговоры с Мораесом

Срок и детали сделки Де Росси с аргентинским грандом пока остаются неизвестными. Ранее сообщалось, что хавбек подпишет контракт на 8 месяцев (до марта 2020 года) и заработает за океаном 500 тысяч евро.

Даниэле Де Росси является живой легендой итальянской Ромы. В составе "волков" он провел 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.

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