Де Росси официально стал игроком Бока Хуниорс

Аргентинский Бока Хуниорс завершил трансфер бывшего полузащитника сборной Италии Даниэле Де Росси.

"Он уже часть Бока", – отрапортовал официальный твиттер "генуэзцев".

Рома начала переговоры с Мораесом

Срок и детали сделки Де Росси с аргентинским грандом пока остаются неизвестными. Ранее сообщалось, что хавбек подпишет контракт на 8 месяцев (до марта 2020 года) и заработает за океаном 500 тысяч евро.

Даниэле Де Росси является живой легендой итальянской Ромы. В составе "волков" он провел 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.