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Рафаилов – о последствиях отказа транслировать матчи на ТК Футбол: Снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

18:18 91 Читати українською
Рафаилов – о последствиях отказа транслировать матчи на ТК Футбол: Снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?
Сергей Рафаилов / Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал получение телеканалами Футбол 1/2 права на трансляцию всех матчей УПЛ.

"Да, мы получили письмо от УПЛ. Несмотря на это, мы продолжим транслировать домашние матчи на телеканалах 2+2 и УНИАН. Санкции от УПЛ? А какие могут быть санкции? Снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ

ТК Футбол 1/2 делают определенные шаги навстречу тем клубам, которые выступают против единого телепула на данных телеканалах. Конечно, они будут делать эти шаги, у них нет выхода.

Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепуле

На данный момент наша позиция остается неизменной и транслятора менять мы не собираемся", – передает слова Сергея Рафаилова Football.ua.

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Сергей Рафаилов УПЛ Футбол 1 Футбол 2 телевидение Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
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