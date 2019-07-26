Рафаилов – о последствиях отказа транслировать матчи на ТК Футбол: Снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал получение телеканалами Футбол 1/2 права на трансляцию всех матчей УПЛ.

"Да, мы получили письмо от УПЛ. Несмотря на это, мы продолжим транслировать домашние матчи на телеканалах 2+2 и УНИАН. Санкции от УПЛ? А какие могут быть санкции? Снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ

ТК Футбол 1/2 делают определенные шаги навстречу тем клубам, которые выступают против единого телепула на данных телеканалах. Конечно, они будут делать эти шаги, у них нет выхода.

Динамо, Заря и Десна не намерены транслировать матчи на ТК Футбол, несмотря на решение о едином телепуле

На данный момент наша позиция остается неизменной и транслятора менять мы не собираемся", – передает слова Сергея Рафаилова Football.ua.