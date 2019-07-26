Реал нашел для Лунина еще два варианта продолжения карьеры, – СМИ

Украинский голкипер Андрей Лунин, вероятно, не останется в Реале на следующий сезон.

Андрей Лунин вряд ли останется в Реале, ведь главный тренер команды Зинедин Зидан не видит украинца среди основных футболистов. В часности из-за того, что Кейлор Навас останется в команде на следующий сезон.

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Итак, "сливочные" активно ищут клубы, куда Лунин может отправиться в аренду. Ранее сообщалось о вариантах с Леганесом, за который украинец уже выступал в сезоне 2018/19, и Бетисом. Однако сейчас переход в один из этих клубов маловероятен.

Сейчас наиболее вероятным для украинского вратаря является арендное соглашение с Сельтой или Реал Сосьедадом, ведь эти команды требуют усиления позиции голкипера, сообщает DonBalon.com. Заметим, что Лунин был близок к переходу в Реал Сосьедад еще во время выступлений за луганскую Зарю.

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