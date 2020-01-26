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Главные новости футбола 25 января: Шахтер обыграл Лех, первое поражение Барселоны с Сетьеном, 7 голов Аталанты в Турине

07:00 43 Читати українською
Главные новости футбола 25 января: Шахтер обыграл Лех, первое поражение Барселоны с Сетьеном, 7 голов Аталанты в Турине
Барселона впервые проиграла с Сетьеном / ФК Барселона

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 25 января.

Украина

Шахтер выиграл первый матч в 2020 году. Единственный гол в товарищеском поединке против польского Леха забил Сергей Кривцов во втором тайме. Николай Матвиенко, которого сватают в лондонский Арсенал, провел на поле час.

Впрочем, донецкий клуб получил и плохую новость. Манор Соломон не сыграет против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы. Израильтянин получил травму и выбыл на 3 месяца.

Карпаты отправились на сборы в Турцию. Ранее львовский клуб попрощался с большим количеством игроков и получил отказ от городского совета в предоставлении земли возле стадиона Украина.

Топ-матчи дня

Валенсия обыграла Барселону – первое поражение Кике Сетьена в статусе наставника "блаугранас". Бавария уничтожила Шальке и вплотную приблизилась к лидеру Бундеслиги, который потерпел сенсационное поражение от середняка.

Аталанта забила 7 голов в Турине – Руслан Малиновский вышел на замену, а Иличич забил впечатляющий гол с центра поля.

Другие главные события

Арсенал нашел альтернативу Николаю Матвиенко – игрок уже прибыл в Лондон на медобследование.

Полузащитник загребского Динамо Дани Ольмо стал игроком РБ Лейпциг. Главными претендентами на 21-летнего испанца считались Барселона, Атлетико и Милан.

Довольно удачным получился день для украинцев в Европе. Роман Безус и Александр Зубков забивали по Гент и Ференцварош соответственно. А вот Вест Хэм Андрея Ярмоленко потерял шанс на последний трофей сезона после вылета из Кубка Англии.

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