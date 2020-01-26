Аталанта сокрушила Торино гениальностью Иличича – выход Малиновского спровоцировал дополнительные овации герою встречи

Аталанта грандиозно съездила в гости к Торино (0:7) в рамках 21 джорнаты Серии А. Руслан Малиновский вышел на поле, когда все было решено.

В предыдущем туре Аталанта сенсационно проиграла СПАЛу и прервала серию удачных результатов. Джан Пьеро Гасперини сделал минимальные изменения в составе, а группу атаки оставил такой же. С первых минут появились Гомес, Иличич и Сапата, а Руслан Малиновский второй раз подряд начал матч в запасе.

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На старте встречи игра проходила в центре поля без особой остроты, однако постепенно фаворит и аутсайдер начали оправдывать свои статусы. Аталанта захватила контроль над мячом и строила интересные розыгрыши в позиционных атаках, а Торино отвечал контрвыпадами с Белотти на острие.

Бергамаски находили пути к чужим воротам благодаря классным передачам Гомеса и Иличича, но в завершающей стадии не хватало акцентированного удара. Преимущество гостей становилось все больше, что вылилось в логичный гол. Главной фигурой эпизода стал центрбек Паломино. Сначала он опасно пробил после углового и заработал еще один корнер, а затем выгрыз мяч на фланге у Лаксальта и прострелил на дальнюю штангу. Иличич замкнул передачу в пустые ворота.

Аталанта усилила давление – отбор в центре поля и выход на удар в две-три передачи. Один на один вышел Гозенс, мог забивать Толои, роскошный шанс имел Фройлер, который замыкал комбинацию фантастических Гомеса и Иличича. Только чудо спасало Торино от второго пропущенного. Чудо в лице Сальваторе Сиригу – голкипер до конца первого тайма совершил 5 сейвов.

Однако подопечные Гасперини все равно нашли возможность удвоить преимущество. При подаче углового соперники потеряли Гозенса на линии штрафной и выбили мяч прямо на него. Немец эффектно в касание пробил точно в угол. 0:2 – счет точно отражал картину встречи на тот момент. 4:14 по ударам, 1:7 в створ, 0.21xG на 3.15xG. На поле была одна команда.

Заработав комфортный счет, Аталанта сбавила обороты. К концу тайма игра успокоилась. Однако бергамаски еще перед перерывом довели дело до разгрома. Иличич на дриблинге сместился с правого фланга в центр, а Лукич неосторожно сыграл против словенца в собственной штрафной. Арбитр указал на 11-метровую отметку – Сапата образцово реализовал пенальти.

Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

Феерия продолжилась во втором тайме. Торино попытался вернуться в игру блицкригом, но удар Лукича разминулся со штангой, а выстрел Белотти парировал голкипер. А затем на авансцену вышел король, гений, маг. Иличич на 53-й минуте создал шедевр! Защитники Торино нарушили правила в центре поля и откинули мяч, возвращаясь в оборону. Йосип заметил, что Сиригу далеко вышел, и сразу выполнил штрафной – прямым ударом поразил ворота!

А уже через минуту Иличич оформил хет-трик – на этот раз все для него сделали Сапата и Гомес. Сегодня Йосип записал себе в актив уже 4-й хет-трик в Серии А за Аталанту. Словенец в невероятной форме, он забил 9 голов за 6 последних матчей. Бергамаски на голову превосходили Торино, но именно роскошные решения Иличича позволили настолько легко разбить соперника.

На 71-й минуте тренер решил заменить главного героя встречи на Малиновского. Пока Иличич уходил с поля к украинцу, то успел услышать овации с трибун. Руслан очень хотел принять участие в разгроме, поэтому в первой же ситуации, получив свободу в чужой опорной зоне, выстрелил по воротам – немного неточно. Аталанта продолжала "возить" туринцев, а Малиновский хорошо комбинировал с партнерами.

Торино остался в меньшинстве, Гомес не реализовал несколько шансов, а на 85-й минуте гости получили право на пенальти после нарушения на Толои. К сожалению, непосредственно перед этим на поле вышел Муриель, поэтому с "точки" бил уже он, а не Малиновский. Луис реализовал 11-метровый, а через две минуты оформил дубль с передачи Гомеса. Финальный счет – 0:7! Фантастика!

Аталанта набрала 38 очков и догнала Рому в турнирной таблице – топ-4 очень близко. Торино с 27 пунктами остался десятым в Серии А.