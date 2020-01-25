Валенсия шокировала Барселону, нанеся каталонцам первое поражение под руководством Сетьена

Валенсия победила Барселону (2:0) в 21 туре чемпионата Испании. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Валенсия – Барселона стартовала в 17:00 по киевскому времени. "Сине-гранатовые" проводили первый гостевой поединок чемпионата под руководством Кике Сетьена, который стартовал с домашней минимальной победы над Гранадой благодаря голу Лионеля Месси. Барса на пару с Реалом после 20-ти туров лидировала в Примере, набрав 43 очка. Валенсия, которая в последнем матче Ла Лиги была унижена Мальоркой (1:4), занимала 7 место, имея в активе 31 пункт.

Обе команды недавно участвовали в Суперкубке Испании и вылетели в полуфинале – Барселона уступила Атлетико, а Валенсия оказалась слабее Реала, который в итоге и стал обладателем трофея. На неделе левантийцы и каталонцы вышли в 1/8 финала Кубка Испании, одолев Логроньес и Ибицу соответственно.

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Кике Сетьен сделал 2 замены по сравнению с поединком против Гранады. Ракитича и Видаля сменили де Йонг и Артур соответственно. В остальном структура "сине-гранатовых" не изменилась – тройку защитников составили Роберто, Пике и Умтити, а Фати и Альба активно действовали по правой и левой бровках соответственно.

Первый же опасный момент на 10-й минуте матча привел к пенальти. Хосе Гайя получил передачу на левом фланге, обыграл Серхи Роберто, вошел в штрафную, где был сбит Жераром Пике. Защитник Барселоны получил желтую карточку, а рефери назначил одиннадцатиметровый удар. К мячу подошел Макси Гомес, но форвард "летучих мышей" не сумел переиграть тер Штегена. Немецкий голкипер парировал мяч, летевший в левый от него угол.

Неудача не смутила Валенсию, которая продолжала атаковать. Мог отличиться автоголом Пике, срезал мяч в собственные ворота после прострела Торреса, но тер Штеген снова был на месте. Барселона в обычном стиле для Сетьена катала мяч с большим количеством передач, но к обострению это не приводило. Лишь на 27-й минуте "сине-гранатовые" создали первый относительно опасный момент. Месси исполнял штрафной, но мяч пролетел намного выше ворот. А вот подопечные Селадеса ответили супермоментом – тер Штеген перевел мяч в штангу после выстрела Макси Гомеса и тут же удачно сыграл еще и на добивании в исполнении Гамейро! В следующей атаке хозяев голкипер сборной Германии не без проблем, но все же не позволил забить Кондогбия.

4:0 по голевым моментам по итогам первых 30-ти минут игры. Лишь на 36-й минуте игры гости нанесли первый удар в створ – Доменек нейтрализовал попытку Месси. Аргентинец, к слову, провел провальный первый тайм – ошибки при передачах, неудачные попытки дриблинга и испорченный штрафной. В конце тайма перспективный шанс был у Барсы. Гости перехватили мяч на чужой половине, круглый оказался у Артура, который неудачно оценил ситуацию и упустил момент как для удара, так и для передачи. А вот хорошую атаку левантийцев прервал арбитр – Хесус Хиль Мансано свистнул и зафиксировал фол в центре поля против Макси Гомеса, хотя игра продолжилась выходом на ворота Барсы, который своим свистком остановил рефери.

Валенсия выглядела куда острее в первом тайме, хотя Барса прогнозируемо дольше держала мяч – 37 на 63%. Подопечные Альберта Селадеса наиграли на забитый мяч, но команды ушли на перерыв без голов. 0:0 – итог первых 45-ти минут на Месталье.

Второй тайм начался с гола Валенсии. После навеса с левого фланга мяч оказался у Макси Гомеса, который пробил с острого угла. На пути мяча, летевшего мимо ворот, оказался Жорди Альба, от спины которого круглый влетел под перекладину ворот тер Штегена. Шансов спасти команду у голкипера не было, а взятие ворот записали как автогол. Не без доли везения, но вполне заслуженно Валенсия вышла вперед.

Де Йонг с левой слабо пробил по воротам метров с 10-ти – Доменек без проблем отвел угрозу. Сетьен отреагировал на пропущенный гол, выпустив Видаля вместо Артура. Сразу же чилиец обыгрался с Месси, но в последний момент защитники выбили мяч из-под ног у Лео. Альба классно прострелил на Месси – Габриэль в роскошном подкате заблокировал удар! Лионель завелся и нанес еще один удар с линии штрафной – рядом со штангой. Вот это уже было что-то похожее на Барселону, в отличие от "блаугранас" образца первого тайма.

Опять обостряла связка Альба-Месси. Испанец отдал на аргентинца, тот в касание забрасывал в дальний угол, однако немного не попал. Гризманн навесил на Месси, но опять точность подвела лидера Барселоны – его удар головой был неточным. Исключительно Лео пытался бить по воротам – на 72-ю минуту в его активе было 7 попыток, тогда как все остальные Барселоны пробили лишь дважды на всю команду. После удара со штрафного Доменек сделал классный сейв – кто бил, наверное, уточнять не приходится.

Валенсия выдержала давление Барселоны, а на 77-й минуте забила второй раз. Каталонцы провалились в защите, аболютно свободный Макси Гомес получил мяч в штрафной и обводным ударом поразил дальний угол. 2:0! Тут же Габриэль после подачи углового эффектно забил в падении, но Мансано отменил гол. Спорное решение арбитра, который дал указание перевыполнить удар с угла поля. Эпизод выглядел абсолютно "чистым". Последний шанс гостей в матче не использовал Месси, со штрафного пробил выше.

Первый же действительно классный соперник Барселоны эпохи Сетьена сумел одолеть каталонцев. Валенсия набрала 34 очка и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ, а вот Барса уже завтра может отпустить Реал на 3 пункта – соперником мадридцев станет Вальядолид. К Кике Сетьену возникает все больше и больше вопросов.