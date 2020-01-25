Безус забил победный гол за Гент в ворота Генка – команда украинцев преследует лидера

Гент с Пластуном и Безусом одержал разгромную победу над Генком в рамках 23-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2019/20, 23-й тур

Гент – Генк – 4:1

Голы: Мохаммади, 45, Безус, 52, Оджиджа-Офифо, 88, Ньянгбо, 90+4 – Бонгонда, 16

Генк в первом тайме открыл счет в матче, после прохода Дзуньи мяч отлетел к Бонгонде, который без проблем переиграл голкипера. Гент отыгрался перед самым перерывом, после классного паса Дэвида счет сравнял Мохаммади.

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А во второй половине Безус вывел свою команду, который с линии штрафной с лету классно пробил в угол ворот. В конце игры Гент добил соперника, голы в активе Оджиджа-Офифо и Ньянгбы. Добавим, что Безус сыграл 67 минут, тогда как Пластун провел на поле весь матч.

Таким образом, Гент набрал 45 очков и приблизился к Брюгге Эдуарда Соболя, который имеет 2 игры в запасе. Генк с 34 пунктами занимает 6 позицию.

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