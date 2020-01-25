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Ольмо стал игроком РБ Лейпциг

13:27 56 Читати українською
Ольмо стал игроком РБ Лейпциг
Дани Ольмо / Сайт РБ Лейпциг

Атакующий хавбек загребского Динамо Дани Ольмо продолжит карьеру в чемпионате Германии.

РБ Лейпциг объявил о подписании испанца на своем официальном сайте.

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Контракт новичка с "быками" рассчитан до 2024 года, полузащитник получил футболку с номером 25. Клубы не разглашают сумму трансфера, однако ранее сообщалось, что она составит 30 млн евро, которые могут вырасти до 45-ти с учетом бонусов. Ольмо приступит к тренировкам с командой Юлиана Нагельсманна в понедельник (27 января).

Отметим, что главными претендентами на 21-летнего таланта считались Барселона, Атлетико и Милан, однако молодой хавбек сделал свой выбор в пользу РБ Лейпциг. Ольмо отметился двумя голами в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, в частности, испанец огорчил Шахтер в поединке на ОСК Металлист.

Нагельсманн з ненависним Лейпцигом очолив Бундеслігу, вивів суперників України на пік перед Євро-2020 та лякає Моурінью

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