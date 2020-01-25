toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - ЛЕХ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Торино – Аталанта: Иличич отличился фантастическим голом с центра поля

25 января 23:18 200 Читати українською
Торино – Аталанта: Иличич отличился фантастическим голом с центра поля
Йосип Иличич / Фото ФК Аталанта

Хавбек Аталанты Йосип Иличич создал украшение 21-го тура Серии А.

76’ Армандо Иццо
89’ Саша Лукич
 
Йосип Иличич 17’
Робин Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосип Иличич 53’
Йосип Иличич 54’
Луис Муриэль 86’
Луис Муриэль 88’
17’ Йосип Иличич
29’ Робин Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосип Иличич
54’ Йосип Иличич
76’ Армандо Иццо
86’ Луис Муриэль
88’ Луис Муриэль
89’ Саша Лукич

Аталанта приехала в гости к Торино, чтобы поиздеваться над хозяевами. Еще до окончания первого тайма туринцы горели со счетом 0:3.

Аталанта отпустила форварда в Болонью – экс-одноклубника Малиновского креативно представили в новой команде

На 53-й минуте полузащитник бергамасков Йосип Иличич заметил, что голкипер соперника отошел от своих ворот, и словенец рискнул пробить с центра поля и не прогадал. Мяч по космической дуге попал точно в створ ворот.

В текущем сезоне Серии А Иличич отличился уже 13-ю мячами.

Фиорентина разошлась миром с Дженоа, Болонья уверенно одолела СПАЛ: 21-й тур Серии А, суббота

blog_ava
Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"
25 января
980
Теги
Видеоновости Йосип Иличич Йосип Иличич Аталанта Аталанта Италия Красивые голы Торино - Аталанта Фантастические голы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
24
мин
Атлетико
13:00
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук