Торино – Аталанта: Иличич отличился фантастическим голом с центра поля

Хавбек Аталанты Йосип Иличич создал украшение 21-го тура Серии А.

Аталанта приехала в гости к Торино, чтобы поиздеваться над хозяевами. Еще до окончания первого тайма туринцы горели со счетом 0:3.

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На 53-й минуте полузащитник бергамасков Йосип Иличич заметил, что голкипер соперника отошел от своих ворот, и словенец рискнул пробить с центра поля и не прогадал. Мяч по космической дуге попал точно в створ ворот.

В текущем сезоне Серии А Иличич отличился уже 13-ю мячами.

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