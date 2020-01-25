Кубок Англии: Саутгемптон и Тоттенхэм не выявили победителя, Вест Бромвич неожиданно выбил Вест Хэм из турнира

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии. Не обошлось и без неожиданностей.

Кубок Англии, 1/16 финала

Брентфорд – Лестер Сити – 0:1

Гол: Ихеаначо, 4

Вест Хэм – Вест Бромвич – 0:1

Гол: Таунсенд, 9

Удаление: Аджаи, 72

Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Буфаль, 87 – Сон, 58

Бернли – Норвич – 1:2

Голы: Питерс, 72 – Хемли, 53, Дрмич, 57

Ньюкасл – Оксфорд Юнайтед – 0:0

Миллуолл – Шеффилд Юнайтед – 0:2

Голы: Бешич, 62, Норвуд, 84

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Вест Бромвич благодаря быстрому голу прошел команду Ярмоленко. Напомним, украинец не смог принять участие в поединке из-за травмы.

Тоттенхэм в начале второго тайма открыл счет в поединке с Саутгемптоном. "Шпоры" держали победный счет почти до финального свистка, но на 87-й минуте хозяева сумели выровнять положение. Соперников ожидает ответный матч. Также свой поединок будут переигрывать Ньюкасл и Оксфорд Юнайтед, которые расписали нулевую ничью.

Лестер, Норвич, Шеффилд Юнайтед обыграли своих нижелигових соперников и вышли в следующий раунд турнира.

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