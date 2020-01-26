Головні новини футболу 25 січня: Шахтар обіграв Лех, перша поразка Барселони з Сетьєном, 7 голів від Аталанти в Турині

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 25 січня.

Україна

Шахтар виграв перший матч у 2020 році. Єдиний гол у товариському поєдинку проти польського Леха забив Сергій Кривцов у другому таймі. Микола Матвієнко, якого сватають в лондонський Арсенал, провів на полі годину.

Втім, донецький клуб отримав і погану новину. Манор Соломон не зіграє проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи. Ізраїльтянин травмувався та вибув на 3 місяці.

Карпати вирушили на збори до Туреччини. Раніше львівський клуб попрощався з великою кількістю гравців та отримав відмову від міської ради у наданні землі біля стадіону Україна.

Топ-матчі дня

Валенсія обіграла Барселону – перша поразка Кіке Сетьєна у статусі наставника "блаугранас". Баварія знищила Шальке та впритул наблизилася до лідера Бундесліги, який зазнав сенсаційної поразки від середняка.

Аталанта забила 7 голів у Турині – Руслан Маліновський вийшов на заміну, а Ілічіч забив вражаючий гол з центра поля.

Інші головні події

Арсенал знайшов альтернативу Миколі Матвієнку – гравець вже прибув у Лондон на медобстеження.

Півзахисник загребського Динамо Дані Ольмо став гравцем РБ Лейпциг. Головними претендентами на 21-річного іспанця вважались Барселона, Атлетіко та Мілан.

Доволі вдалим вийшов день для українців у Європі. Роман Безус та Олександр Зубков забивали за Гент та Ференцварош відповідно. А от Вест Хем Андрія Ярмоленка втратив шанс на останній трофей сезону після вильоту з Кубка Англії.