toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТЕР - ЛЕХ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ференцварош Реброва разгромил Пакш – Зубков оформил дубль и является одним из лучших бомбардиров чемпионата

18:10 263 Читати українською
Ференцварош Реброва разгромил Пакш – Зубков оформил дубль и является одним из лучших бомбардиров чемпионата
Александр Зубков / соцсети

Ференцварош разбил Пакш в рамках 17-го тура (4:0), а одним из главных героев стал Александр Зубков. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2019/20, 17-й тур

Ференцварош – Пакш – 4:0

Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51

Ференцварош очень быстро открыл счет в матче: Токмач Нгуен прорвался левым флангом (с подозрением на небольшой офсайд) и прострелил вдоль ворот. Мяч после рикошета отскочил к Зубкову, который с правой пробил мимо защитников и вратаря. До перерыва Боли удвоил преимущество, реализовав выход один на один после классного паса Шигера.

Голы Зубкова и Харатина помогли Ференцварошу вырвать победу в спарринге – видеообзор матча

Во второй половине Ференцварош продолжил забивать. Сначала Исаэл замкнул подачу со штрафного, а точку в матче поставил Зубков, который с линии штрафной без сопротивления классно пробил под дальнюю штангу. Добавим, что Александр провел на поле 70 минут, а Игорь Харатин отыграл весь поединок.

Таким образом, Ференцварош увеличил свой отрыв от Фехервара до 7 пунктов, набрав 39 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Добавим, что этот дубль помог Зубкову подняться в таблице лучших бомбардиров – на счету украинца уже 7 голов, тогда как у лидера Фецешины – 8 забитых мячей.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро

blog_ava
Очередные голы Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 5:1
00:46
833
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Мир Ференцварош Ференцварош Пакш Пакш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ольмо стал игроком РБ Лейпциг
    Німеччина — 13:27246 Ольмо стал игроком РБ Лейпциг
1
час
:
18
мин
Торино
21:45
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук