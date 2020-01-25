Ференцварош Реброва разгромил Пакш – Зубков оформил дубль и является одним из лучших бомбардиров чемпионата

Ференцварош разбил Пакш в рамках 17-го тура (4:0), а одним из главных героев стал Александр Зубков. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2019/20, 17-й тур

Ференцварош – Пакш – 4:0

Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51

Ференцварош очень быстро открыл счет в матче: Токмач Нгуен прорвался левым флангом (с подозрением на небольшой офсайд) и прострелил вдоль ворот. Мяч после рикошета отскочил к Зубкову, который с правой пробил мимо защитников и вратаря. До перерыва Боли удвоил преимущество, реализовав выход один на один после классного паса Шигера.

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Во второй половине Ференцварош продолжил забивать. Сначала Исаэл замкнул подачу со штрафного, а точку в матче поставил Зубков, который с линии штрафной без сопротивления классно пробил под дальнюю штангу. Добавим, что Александр провел на поле 70 минут, а Игорь Харатин отыграл весь поединок.

Таким образом, Ференцварош увеличил свой отрыв от Фехервара до 7 пунктов, набрав 39 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Добавим, что этот дубль помог Зубкову подняться в таблице лучших бомбардиров – на счету украинца уже 7 голов, тогда как у лидера Фецешины – 8 забитых мячей.

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