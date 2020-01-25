Бавария опозорила Шальке и вплотную приблизилась к лидеру Бундеслиги

Бавария разгромила Шальке со счетом 5:0 в центральном матче 19 тура Бундеслиги. Обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Перед стартом поединка Баварию и Шальке в турнирной таблице разделяло всего 3 очка, однако задачи у команд разные. Мюнхенцы ведут борьбу за титул, а гельзенкирхенцы мечтают вернуться в Лигу чемпионов. Соперники удачно начали второй круг Бундеслиги: Бавария разгромила Герту, а Шальке заслуженно переиграл Боруссию М.

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Огня противостоянию придавала ситуация вокруг Александера Нюбеля. Бывший капитан Шальке отказался продлить с "кнаппен" контракт и летом бесплатно перейдет в Баварию. Нюбель отбывает дисквалификацию, а в воротах гостей играет Маркус Шуберт. Именно он стал антигероем первых минут – ошибся на выходе при подаче Мюллера. Перишич сыграл на подборе, а Левандовски вывел хозяев вперед.

Шальке в дебюте попытался навязать интенсивное противодействие в центре поля, которое принесло команде успех против Гладбаха. Замысел Давида Вагнера неплохо работал – гельзенкирхенцы отбирали мяч и мгновенно доводили атаку до логического завершения. Выстрел Сердара парировал Нойер, а удар Матондо после рикошета взяла на себя перекладина.

Бавария начала осторожнее разыгрывать мяч на своей половине, Алькантара и Киммих помогли разбить прессинг и на поле установилась полная доминация "ротэн". Перишич с хорошей позиции сотряс сетку с внешней стороны, Левандовски остро пробил из-под защитника, но не попал в дальний угол. Мюллер даже забил, но арбитры отменили гол из-за офсайда.

В который раз хочется отметить, насколько классно выглядел юный Альфонсо Дэвис. Канадец успевал играть на оборону и утюжить весь левый фланг на другом конце поля. Классный дриблинг, замечательные смещения в полуфланг, хорошее взаимопонимание с партнерами. Словом, прогрессирует.

Подопечные Ганси Флика полностью контролировали ситуацию и регулярно поставляли мягкие подачи в чужую штрафную. Шуберт не всегда грамотно читал эпизоды – заметно, что ему не хватает опыта на таком уровне. А вот на линии ворот дублер Нюбеля выглядел прилично, тянул острые удары от Горетцки и Левандовски.

Бавария снова забила, но хорошая комбинация с участием Павара, Горетцки и Левандовски не стала результативной из-за офсайда у француза. На этот раз судьи сразу не увидели положения вне игры, но помог VAR.

В конце первого тайма рекордмайстер все же закрепил преимущество после очередного тонкого розыгрыша в штрафной гостей. Перишич забросил на Горетцку, тот перевел в центр, а Мюллер в касание переправил мяч в ворота. Этот гол стал 100-м для Томаса на Альянц-Арене.

На старте второго тайма Бавария довела счет до разгромного. Шуберт дважды спас Шальке, когда дальние пушки под перекладину разрядили Алаба и Алькантара, а парировать эффектный удар ножницами Маркус не сумел. Автором шедевра стал бывший игрок "кнаппен" Леон Горетцка. 3:0 – интрига умерла за 40 минут до конца встречи.

Шальке пытался построить что-то осмысленное, но мюнхенцы напали в центре поля, выгрызли мяч и разогнали молниеносную контру. Тьягу на Левандовски, поляк мог забивать сам, но проявил благородство и вернул на пустые ворота партнеру – тот отличился. Роберт за свою щедрость получил вознаграждение в виде еще четырех голевых ситуаций, однако не реализовал их.

До финального свистка картина не изменилась – Бавария сминала соперника в каждом эпизоде. Шуберт помешал забить Коутиньо, но пятый гол все равно пропустил. Еще и крайне неприятно: мяч после удара Гнабри залетел в ворота от его ноги, молодой голкипер не сориентировался. Окончательный счет – 5:0. Так Бавария немного сбила восторг от Шуберта и, возможно, подарила игровую практику Нюбелю в следующих матчах за "кнаппен".

Мюнхенцы набрали 39 очков и вплотную приблизились к вершине Бундеслиги – у Лейпцига на один пункт больше. Шальке провел ужасный матч, не напоминал о себе с середины первого тайма и получил заслуженный разгром. "Кнаппен" с 33 баллами остались пятыми.

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