Шахтер выиграл свой первый матч в 2020 году – дебюты украинцев, вспышки Коноплянки и нового форварда

Шахтер переиграл Лех (1:0) в дебютном для лидера УПЛ поединка в новом году. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 25 января 2020

Шахтер – Лех – 1:0

Гол: Кривцов, 50

Шахтер: Пятов (А. Шевченко, 46, (Трубин, 67)) – Болбат (Кирюханцев, 67), Кривцов, Матвиенко (Хочолава, 62), Исмаили (Сиприано, 62) – Степаненко (Антонио, 62), Патрик (А. Бондаренко, 62) – Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 67), Тайсон (Коноплянка, 46) – Мораес (Фернандо Педро, 46 (Сикан, 82))

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Лех стартовал в 16:00 по киевскому времени. Это первая игра для команды Каштру в 2020 году. Лех же уже провел один спарринг, сыграв вничью с румынской Астрой (0:0). Познанский клуб встречался с дончанами год назад. Тогда лидеры чемпионата Украины одержали крупную победу (3:0) – Манор Соломон забил дебютный мяч, отличились также Жуниор Мораес и Ларри Кайоде (последнего уже нет в команде).

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На первую игру в новом году Каштру выпустил основу, которая играла большинство матчей осенью. У Леха вышел украинский левый защитник Владимир Костевич, против которого действовали Болбат с Тете, реже – Марлос. Бразильцы заводили атаки, но постоянно не хватало ключевого паса. соответственно команды обошлись без ударов в первые минут 15. Южвяк пробил на 17-й, но такой выстрел не имел никаких шансов стать голевым. Затем Лех попытался забить издалека. Рикошет от защитника не смутил Пятова. "Горняки" не применяли прессинг на чужой половине, однако познанцам это не особо помогало – с переходом в атаки начинались большие трудности.

Первое попадание в створ также за поляками. Навес со штрафного, удар под перекладину, Пятов на месте. Мораес очень грубо сзади наступил на ногу сопернику. Это желтая карточка, но активному Южвяку от этого не легче – страдает правый вингер на газоне. И снова Шахтер проигрывает борьбу на втором этаже после штрафного. Капитан Леха Рогне высоко поднятой ногой пробил над воротами. Костевич готовился принять заброс во владения Пятова, но Болбат в последний момент мастерски сорвал этот замысел головой. Тайсон, как и Марлос и Тете, много и со вкусом обводят соперников. Теперь уже бывший капитан Шахтера заработал стандарт и пробил издали – слишком высоко.

Тете классно прорезал защиту на дриблинге и отдал Болбату. Защитник самоотверженно заблокировал удар. После подачи углового Патрик сыграл на подборе – вратарь Леха не сразу укротил снаряд. Исмаили едва не прорвался на ударную позицию уже слева. Шахтер ощутимо прибавил под занавес первого тайма. Костевич заработал угловой в сложной ситуации, но эпизод завершился контрой "горняков". Тете убрал экс-защитника Карпат едва уловимым движением и пробил под дальнюю штангу – это уже ближе.

В перерыве Каштру сделал несколько изменений. В частности, Коваленко вышел на место Марлоса под нападающими, а натурализованный игрок сборной Украины перешел на позицию Тете. Фернандо Педро, вернувшийся после неудачной аренды в лиссабонский Спортинг, вышел в нападение вместо Мораеса. Коноплянка заменил Тайсона. На 50-й Шахтер очень легко забил. Болбат навесил, защитник Леха сбросил под удар, а Кривцов спокойно покатил в пустой угол. Коноплянка завел атаку левым флангом. Завершал Коваленко, но его удар с нескольких метров успели накрыть защитники. Коноплянка пяткой между ног соперника элегантно пустил в прорыв Исмаили – эффектно получилось.

Заброс из глубины, рывок Фернандо, удар из пределов штрафной – угловой заработал импровизированный форвард, который ранее играл вингера. Хорошо выглядит 20-летний бразилец в нападении. На длинных ногах дает скорость, открывается под дальние передачи, способен сам протянуть мяч. Однако, как быстро вспыхнул, так потом куда-то потерялся Фернандо и уступил место Сикану. На 62-й вышел 19-летний хавбек Артем Бондаренко – дебютант из молодежки. Лех проснулся только после очередной серии замен "горняков". Костевич пробил издалека. Алексей Шевченко не дремал, впервые вступив в игру за 20 минут второго тайма, а почти сразу после этого дал поиграть юному воспитаннику Шахтера Трубину.

Вакула и Кирюханцев, которые пришли из Мариуполя, дебютировали на 67-й. Последний, правда, уже играл за дончан несколько сезонов назад. Костевич классно выкатил на фланг, прострел завершился слабым ударом – проверка бдительности Трубина. Коноплянка активно играет на фланге, смещается в центр. Не могут поляки отобрать у Евгения мяч. Пухач с легкостью прошел Вакулу и Кривцова. Ему никто не мешал, но 18-летний вратарь Шахтера выручил, за что получил аплодисменты от Дарио Срны. Назарий Муравский дебютирует – 19-летний центрбэк меняет Кривцова на 76-й. Продуктивный Костевич снова улучил момент для паса под удар – выше, но слишком же легко позволяют бить "горняки".

Муравский несколько раз уверенно подчищает за партнерами, а в одном из эпизодов поляки сигнализировали об игре украинского таланта рукой. Судья пенальти не дал. Коваленко, который до того накрутил 3-х защитников, загубил роскошную возможность для контратаки, просто оставив мяч соперникам. Вакула на скорости проходил Костевича, но Владимир доиграл до конца и выиграл борьбу. И снова украинский легионер Леха классно играет. Перехватил небрежный пас Хочолавы и пробил из-за пределов штрафной – Трубин в игре. Бондаренко привез момент для лехитов, но вместо розыгрыша пошел дальний удар и блок грузинского защитника.