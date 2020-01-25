Соломон вылетел на длительный срок – хавбек не поможет в дуэли с Бенфикой

Донецкий клуб потерпел серьезную потерю накануне еврокубковых матчей.

Израильский полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон травмировался на тренировке в Белеке, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер получил от Ромы предложение продать Соломона, – СМИ

У 20-летнего футболиста диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра. На восстановление Манору понадобится около 12 недель. Таким образом, игрок не сможет помочь своей команде в матче 1/16 Лиги Европы против Бенфики.

Напомним, Соломон присоединился к Шахтеру в января 2019 года – игрок за 6 млн евро перешел в лагерь "горняков" из Маккаби Петах-Тиквы. В текущем сезоне вингер провел за свою команду 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?