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Карпаты отправились на сборы в Турцию

11:19 139 Читати українською
Карпаты отправились на сборы в Турцию
Карпаты / ФК Карпаты

Еще один клуб украинской Премьер-лиги начал подготовку ко второй части сезона.

Похоже, ураганы, которые в последние недели бушевали в Карпатах понемногу утихают. Руководство клуба достигло соглашения с игроками по финансам, отпустило ряд лидеров и легионеров свободными агентами и сегодня, 25-го января, команда отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15 февраля, сообщает официальный Instagram клуба.

Кучер: Похожая ситуация была у меня в Турции, но в Карпатах все оказалось еще хуже

Сначала футболисты будут тренироваться в Сиде, а затем переберутся в Белек. Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых представители молодежной и юниорской команд.

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох.

Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халль, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива.

Полузащитники: Дмитрий Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарин, Ростислав Лях.

Нападающие: Кирилл Кириленко, Гишам Лейоус, Жоау Диогу, Александру Бойчук.

Также с командой на сборы отправились экс-защитник Ворсклы Андро Гиоргадзе и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Алексей Хахлев.

Напомним, Карпаты проведут в Турции шесть контрольных поединков. В частности, 29 января львовяне встретятся со Слованом (Словакия), 1 февраля – с командой Серед (Словакия), 5 февраля сыграют с клубом Тузла Сити (Босния и Герцеговина), 8 февраля им будет противостоять Металлург Бекабад (Узбекистан), 11 февраля запланирована игра против Кеге (Дания) и 14 февраля – против Динамо Брест (Беларусь).

Карпати на дні: хто винен у провалі "зелено-білих" і як далі бути?

«Карпати» вирушили на збори до Туреччини ⠀ Сьогодні, 25-го січня делегація львівських «Карпат» вирушила до Туреччини на навчально-тренувальні збори, які триватимуть до 15-го лютого. У команди буде два місця дислокації: спочатку вони мешкатимуть у Сіде, а згодом переберуться у Белек. Головний тренер «зелено-білих» Роман Санжар узяв із собою 19 гравців, серед яких є хлопці з молодіжної та юніорської команди. ⠀ • ВОРОТАРІ: Олег Кудрик, Валентин Горох; ⠀ • ЗАХИСНИКИ: Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива; ⠀ • ПІВЗАХИСНИКИ: Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях; ⠀ • НАПАДНИКИ: Кірил Кіриленка, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Александру Бойчук. ⠀ Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов. ⠀ Нагадаємо, що у Туреччині «Карпати» проведуть шість спарингів. Перший матч заплановано на 29-е січня, суперником «левів» буде чинний чемпіон Словаччини – братиславський «Слован». Через три дні львів’ян чекатиме спаринг проти іншої словацької команди – «Середь». На 5-е лютого запланована зустріч проти боснійського колективу «Тузла Сіті». 8-го лютого карпатівці зіграють із узбецьким «Металургом» із Бекабаду. 11-го числа «Карпати» гратимуть проти «Кьоге», який представляє другий дивізіон Данії. У заключному поєдинку на турецькій землі підопічні Романа Санжара поміряються силами із чемпіоном Білорусі – брестським «Динамо», гра відбудеться 14-го лютого. ⠀ #fckl #новини_карпат

Допис, поширений FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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Кучер: Похожая ситуация была у меня в Турции, но в Карпатах все оказалось еще хуже
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