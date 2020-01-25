Карпаты отправились на сборы в Турцию

Еще один клуб украинской Премьер-лиги начал подготовку ко второй части сезона.

Похоже, ураганы, которые в последние недели бушевали в Карпатах понемногу утихают. Руководство клуба достигло соглашения с игроками по финансам, отпустило ряд лидеров и легионеров свободными агентами и сегодня, 25-го января, команда отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15 февраля, сообщает официальный Instagram клуба.

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Сначала футболисты будут тренироваться в Сиде, а затем переберутся в Белек. Главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых представители молодежной и юниорской команд.

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох.

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Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халль, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива.

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Полузащитники: Дмитрий Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарин, Ростислав Лях.

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Нападающие: Кирилл Кириленко, Гишам Лейоус, Жоау Диогу, Александру Бойчук.

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Также с командой на сборы отправились экс-защитник Ворсклы Андро Гиоргадзе и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Алексей Хахлев.

Напомним, Карпаты проведут в Турции шесть контрольных поединков. В частности, 29 января львовяне встретятся со Слованом (Словакия), 1 февраля – с командой Серед (Словакия), 5 февраля сыграют с клубом Тузла Сити (Босния и Герцеговина), 8 февраля им будет противостоять Металлург Бекабад (Узбекистан), 11 февраля запланирована игра против Кеге (Дания) и 14 февраля – против Динамо Брест (Беларусь).

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