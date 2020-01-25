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Защитник Фламенго Мари близок к переходу в Арсенал – он играет на позиции Матвиенко

09:40 41 Читати українською
Защитник Фламенго Мари близок к переходу в Арсенал – он играет на позиции Матвиенко
Пабло Мари / Фото из открытых источников

Потенциальный трансфер нашего Николая Матвиенко в лондонский Арсенал под угрозой срыва – украинец получил серьезного конкурента.

Защитник Фламенго Пабло Мари близок к переходу в Арсенал, сообщает в своем Твиттере журналист Николо Скира. Испанский игрок уже прибыл в столицу Англии для прохождения медосмотра.

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Ожидается, что 26-летний футболист подпишет контракт с "канонирами" до 2024 года и будет стоить лондонцам 10 млн евро. Хотя авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мари лишь в 1,8 млн евро. Интересно, что испанец выступает на позиции Матвиенко, которого в последние несколько дней также сватают в Арсенал.

Мари начал профессиональную карьеру в 2010 году в Мальорке, откуда перебрался в Химнастик. В 2016 году он стал игроком Манчестер Сити, однако не сыграл за команду Зинченко ни одного матча, поскольку сразу же ушел в аренду. В прошлом году за 1,7 млн евро перешел в бразильский Фламенго.

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Англия Трансферы Николай Матвиенко Николай Матвиенко Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Арсенала Арсенал Арсенал Фламенго Фламенго Пабло Марі Пабло Марі
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