Шахтер – Динамо

Матч за Суперкубок Украины-2021 завершился разгромной победой Шахтера. "Горняки" обыграли Динамо со счетом 3:0. Дубль оформил Лассина Траоре, которого назвали лучшим игроком встречи, а еще один мяч забил Алан Патрик – видео голов и обзор поединка.

"Оранжево-черные" выиграли свой 9-й Суперкубок Украины и сравнялись по этому показателю с Динамо. Для Роберто Де Дзерби этот трофей стал первым на посту наставника Шахтера.

Мирча Луческу возмутился поведением соперников, но поздравил Шахтер с победой и признал, что "горняки" триумфовали заслуженно.

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