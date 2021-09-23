Шахтар – Динамо

Матч за Суперкубок України-2021 завершився розгромною перемогою Шахтаря. "Гірники" обіграли Динамо з рахунком 3:0. Дубль оформив Лассіна Траоре, якого назвали найкращим гравцем зустрічі, а ще один м'яч забив Алан Патрік – відео голів і огляд поєдинку.

"Помаранчево-чорні" виграли свій 9-й Суперкубок України і зрівнялися за цим показником із Динамо. Для Роберто Де Дзербі цей трофей став першим на посаді наставника Шахтаря.

Мірча Луческу обурився поведінкою суперників, але привітав Шахтар з перемогою і визнав, що "гірники" тріумфували заслужено.

Україна

Відбулися поєдинки 1/16 фіналу Кубка України. Драматична серія пенальті в Луцьку, фіаско Інгульця та успіх Вереса – всі результати дня.

Карлос де Пена готовий продовжити контракт із Динамо. Чинна угода уругвайського хавбека розрахована до кінця поточного року.

Андрій Ярмоленко та його Вест Хем вибили Манчестер Юнайтед з Кубка англійської ліги, взявши у "червоних дияволів" реванш за нещодавню поразку в АПЛ.

Світ

Скандал у Барселоні. Рональд Куман на передматчевій прес-конференції озвучив коротку заяву і покинув залу, викликавши резонанс в Іспанії.

Ювентус вибрався із зони вильоту, у вольовому стилі здобувши першу перемогу в Серії А. Виграв і Реал, який впорався з Мальоркою. А от ПСЖ ледь не втратив очки з аутсайдером, тріумфувавши завдяки голу в компенсований час. Ліонель Мессі не потрапив у заявку через травму.

Роналду випередив Мессі та стабільна топ-3 – рейтинг найвисокооплачуваніших футболістів.