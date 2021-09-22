Кубок Украины: Александрия в меньшинстве обыграла Таврию – Рыбалка забил дебютный гол и был удален
Александрия удержала победный счет в матче 1/16 финала Кубка Украины с Таврией-Симферополь. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала
Таврия-Симферополь – Александрия – 1:3
Голы: Барладим, 34, (пен.) – Рыбалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, (пен.)
Удаление: Рыбалка, 33 (Александрия)
ЛНЗ – Ингулец – начало в 15:00
Волынь – Мариуполь – начало в 17:00
ВПК-Агро – СК Днепр-1 – начало в 17:00
Оболонь – Верес – начало в 19:00
Александрия уже на старте встречи вышли вперед – Рыбалка замкнул подачу с углового на ближней штанге. Первый тайм продолжил быть насыщенным на события – Кожушко удвоил преимущество гостей, но потом Рыбалка вновь привлек к себе внимание.
Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах
Экс-хавбек Динамо сфолил в своей штрафной, привезя пенальти и получив вторую желтую. Барладим с точки не промахнулся. Впрочем, Таврия не смогла воспользоваться численным преимуществом, еще и пропустив в конце встречи – Демченко реализовал пенальти на 80 минуте.