Александрия удержала победный счет в матче 1/16 финала Кубка Украины с Таврией-Симферополь. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала

Таврия-Симферополь – Александрия – 1:3

Голы: Барладим, 34, (пен.) – Рыбалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80, (пен.)

Удаление: Рыбалка, 33 (Александрия)

ЛНЗ – Ингулец – начало в 15:00

Волынь – Мариуполь – начало в 17:00

ВПК-Агро – СК Днепр-1 – начало в 17:00

Оболонь – Верес – начало в 19:00

Александрия уже на старте встречи вышли вперед – Рыбалка замкнул подачу с углового на ближней штанге. Первый тайм продолжил быть насыщенным на события – Кожушко удвоил преимущество гостей, но потом Рыбалка вновь привлек к себе внимание.

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Экс-хавбек Динамо сфолил в своей штрафной, привезя пенальти и получив вторую желтую. Барладим с точки не промахнулся. Впрочем, Таврия не смогла воспользоваться численным преимуществом, еще и пропустив в конце встречи – Демченко реализовал пенальти на 80 минуте.