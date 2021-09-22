Де Пена готов продлить контракт с Динамо, – СМИ
08:29 - Читати українською
Полузащитник Динамо Карлос Де Пена близок к продлению контракта с чемпионами Украины.
Переговоры между Динамо и уругвайцем прошли успешно – сторонам осталось согласовать последние формальности, чтобы переподписать контракт, сообщает meta-ratings.
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Отмечается, что уже после сегодняшнего матча с Шахтером в Суперкубке Украины Де Пена может подписать новое соглашение с киевским клубом. Инициатором продолжения сотрудничества с Карлосом является Мирча Луческу.
К слову, в текущем сезоне Карлос провел 7 матчей в составе Динамо, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Уругваец выступает киевлян с апреля 2019-го.
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