Полузащитник Динамо Карлос Де Пена близок к продлению контракта с чемпионами Украины.

Переговоры между Динамо и уругвайцем прошли успешно – сторонам осталось согласовать последние формальности, чтобы переподписать контракт, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что уже после сегодняшнего матча с Шахтером в Суперкубке Украины Де Пена может подписать новое соглашение с киевским клубом. Инициатором продолжения сотрудничества с Карлосом является Мирча Луческу.

К слову, в текущем сезоне Карлос провел 7 матчей в составе Динамо, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Уругваец выступает киевлян с апреля 2019-го.

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