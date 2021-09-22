Шахтер встречалось с Динамо в перенесенном матче за Суперкубок Украины-2021. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Поединок за Суперкубок Украины-2021 принимал киевский НСК Олимпийский, а Мирча Луческу впервые противостоял Роберто Де Дзерби.

Киевляне имели в активе 9 завоеванных трофеев, у Шахтера был на один Суперкубок меньше. Интересно, что уже 3 октября принципиальные соперники сойдутся в новой очной битве на Олимпийском – за первое место Премьер-лиги. Сейчас Шахтер отстает от Динамо в УПЛ на 3 очка.

Динамо владело инициативой, но забил Шахтер. На 30-й минуте Лассина Траоре ударом головой из пределов вратарской поразил ворота Дениса Бойко.

Шахтер – Динамо: видео гола Траоре (на YouTube)

На 54-й минуте Траоре оформил дубль, поразив пустые ворота после прострела Исмаили.

Шахтер – Динамо: видео гола Траоре (на YouTube)

На 61-й счет стал разгромным – классным ударом из-за пределов штрафной отметился Алан Патрик.

Шахтер – Динамо: видео гола Патрика (на YouTube)