Португальский нападающий Криштиану Роналду благодаря переходу в Манчестер Юнайтед опередил форварда ПСЖ Лионеля Месси, который последние несколько лет был первым. Новый рейтинг уже опубликован на сайте Forbes.

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По прогнозам издания, в сезоне-2021/22 Роналду заработает 125 млн долларов до вычета налогов, из которых 70 млн – его зарплата и бонусы за возвращение на Олд Траффорд.

Месси, прошлым летом перешедший в ПСЖ на правах свободного агента, располагается в рейтинге сразу позади Роналду – по прогнозам, он заработает 110 млн до вычета налогов. Уже привычно замыкает тройку партнер Месси по ПСЖ – бразилец Неймар 95 млн долларов.

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