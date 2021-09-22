Нидерландец пришел в конференц-зал, но не имел никакого намерения говорить об игре или отвечать на вопросы журналистов. Вместо этого Куман зачитал заявление, которое же сам написал, и ушел.

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По информации испанской прессы, специалист шокировал таким поведением клуб, который узнал обо всем за несколько минут до пресс-конференции. В то же время капитанам Барселоны о своем намерении тренер рассказал заранее. В своем обращении Куман попросил болельщиков и журналистов поддержать клуб в такие непростые времена.

"Команда во главе со мной находится в процессе перестройки. Финансовое положение зависит от спортивных результатов и наоборот. Это означает, что Барселона должна перестраиваться, не имея возможности делать большие финансовые вливания. На это нужно время. Этот процесс заслуживает поддержки. Словами и делами. Я знаю, что пресса понимает, что подобный период – не первый в истории клуб. Мы рассчитываем на вашу поддержку в это время.

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Молодые таланты, которые сейчас команде, могут стать следующими звездами мирового масштаба только через несколько лет. Чтобы возродить такую ​​команду, молодежь должна получить такие же условия, которые были у Хави и Иньесты. Для этого нужно терпение. В Лиге чемпионов мы не можем надеяться только на чудо. Поражение против Баварии на прошлой неделе нужно рассматривать именно под таким углом. Мы как команда очень довольны огромной поддержкой болельщиков в домашнем матче против Гранады", – сказал Куман.

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